Kızlar kenarda anneleri sahada

SULTANLARSPOR Kadın Futbol Takımı, geleneksel hale getirdikleri Anneler Günü etkinliğini bu yıl dördüncü kez düzenlendi. Anne olan herkesin katılabildiği turnuvaya bu yıl 35 anne 5 takımla katıldı. Her hafta kızlarının maçlarına giderek saha kenarında destek olan anneler bu kez sahada mücadele verdi. Annelerin kıyasıya mücadelesi ise eğlenceli anlar yaşattı.

Anneler yeşil saha üzerindeyken, kızları ve eşleri ise saha kenarında annelere taktik ve tezahürat ile destek verdi. Turnuvayı annelere özel düzenlendiklerini ifade eden Sultanlarspor Kulüp Başkanı Ahmet Özeren, "4'ncüsünü düzenlendiğimiz Annem Futbol Oynuyor Turnuvası'na bu yıl beş takım ve toplamda 35 sporcu katıldı.

MADALYALARI KIZLARI TAKTI

ŞU an beşli grup şeklinde 10 tane maç yaptırıyoruz. Tüm annelerimiz, anne olan herkes turnuvaya katılabilir. Sadece Anneler Günü'ne yapıyoruz. Anneler oynuyor, kızları da onları izliyor" dedi. Kısasıya geçen mücadelelerin ardından ödül törenine geçildi. Annelere madalyalarını kızları taktı.