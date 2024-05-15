Bodrum FK’nın kozu yıldızları

Trendyol 1. Lig'de normal sezonu 4. basamakta noktalayıp Play-Off 1. Turu'nda Bolu ile eşleşen Bodrum FK'nın kozu skorer isimleri olacak. Yarın kritik maçta Karadeniz ekibini ağırlayacak yeşil-beyazlılar, rakibine göre golcü kimliği ile öne çıkıyor. Muğla temsilcisinde golcü oyuncular Gökdeniz Bayrakdar ve Kenan Özer 8'er golle dikkat çekerken, orta alanda da neredeyse herkes golle buluştu. Samet ve Celal Dumanlı 4'er, Haqi Osman ve Burak Çoban 3'er kez fileleri sarsarken, Pedro Brazao ise toplam iki kez golle buluştu.

KRİTİK MAÇ 17.00'DE

Bodrum'un bu sezon iki maçta da bileğini bükemediği Boluspor'da ise gollerin çoğunluğunu savunma ve orta alandan 3 oyuncu kaydetti. Orta alanda görev yapan Avramovski 8, savunmadan ise Oulara 5 ve Posmac 4 kez ağları sarstı. Yarın Bodrum İlçe Stadı'nda saat 17.00'de oynanacak olan 1. Tur maçını kazanması halinde Muğla ekibi 2. Tur'da Çorum Futbol Kulübü-Kocaelispor eşleşmesinin galibiyle iki maç üzerinden kozlarını paylaşacak.