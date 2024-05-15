Egeliler final aşkına

TFF Üçüncü Lig'de Ege ekipleri bugün Play-Off Grup Finali ilk maçlarında avantajı kapmak için sahaya çıkacak. Günün ilk maçında 3. Lig 2. Grup'ta Turgutluspor ve Anadolu Üniversitesi'ni eleyerek grup finaline yükselen Efeler 09 SKF, normal sezonu 2. sırada bitiren Elazığspor ile oynayacak. Nazilli İlçe Stadı'nda oynanacak mücadele saat 16.00'da başlayacak. Karşılaşmaya gitmek isteyen taraftarlar için Aydın'dan Nazilli'ye otobüsler kaldırılacak. Rakibine 20 Mayıs Pazartesi günü rövanşta konuk olacak Efeler, ilk maçtan avantajlı bir skor elde etmeye çalışacak.

ALİAĞA EKİBİ GURBETTE

GÜNÜN diğer karşılaşmasında ise 3. Lig 1. Grup'ta normal sezonu 2. bitirerek adını direk grup finaline yazdıran Aliağa Futbol bugün deplasmanda 52 Orduspor FK ile finale yükselme mücadelesindeki ilk maçına çıkacak. Yeni Ordu Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 20.00'de başlayacak. İzmir ekibi 20 Mayıs Pazartesi günü evinde oynayacağı rövanş öncesi avantajlı bir skor almaya çalışacak. İki karşılaşma sonunda Aliağa Futbol rakibini elemesi halinde Play-Off finali biletini kapacak. Bu eşleşmelerde turu geçen takımları finalde birbirlerine rakip olacak.