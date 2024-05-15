Fenerbahçe’de yarış kızıştı

Fenerbahçe, tarihinin en çekişmeli ve sonucu en çok merak edilen seçimlerinden birine hazırlanıyor. 16 Haziran'da gerçekleştirilecek Olağanüstü Genel Kurul için adaylığını açıklayan Aziz Yıldırım'ın hedefi, 2018'de ezici bir yenilgi ile kaybettiği Ali Koç'tan Fenerbahçe başkanlık koltuğunu geri almak.

Aziz Yıldırım teknik direktör olarak da Jose Mourinho ile anlaştığını açıkladı. Bugüne kadar gittiği kulüplere istediği oyuncuları getirmesiyle de tanınan Mourinho'nun çalışmalara başladığı da gelen bilgiler arasında. Çok sayıda yıldız isim listeye yazılırken, bunların başında Portekizli teknik adamın çeşitli kulüplerde beraber çalıştığı Romelu Lukaku geliyor.

Yıldırım'ın hamlesine karşı Başkan Ali Koç da hemen harekete geçti. Koç'un listesinde ise şu anda boşta olan Antonio Conte, Zinedine Zidane ve Jogi Löw gibi isimler var. Bunlardan Zinedine Zidane'ın öne çıktığı ve çalışmalarda bunun üzerine yoğunlaşıldığı kaydedildi. Real Madrid'le üst üste Şampiyonlar Ligi Şampiyonluğu kazanan genç teknik adamın Fenerbahçe'ye en yakın isim olduğu konuşuluyor.

AVRUPA BASININDA YANKI UYANDIRDI

AZİZ Yıldırım'ın Jose Mourinho hamlesi Avrupa'da da ses getirdi. Çok sayıda spor sitesi haberi son dakika olarak verirken, şu anda boşta olan deneyimli teknik adamın yeni adresinin Türkiye olabileceği kaydedildi. İngiliz The Sun "Mourinho 4 aylık işsizliğin ardından Fenerbahçe'den teklif aldı" derken, Football Italia ise "Fenerbahçe'de teknik direktörlük görevi için favori Mourinho" dedi. İspanyol basını ise "F.Bahçe başkan adayı Yıldırım, Mourinho'yu garanti etti" başlığını attı.

EFSANE FRANSIZ ŞU ANDA BOŞTA

FUTBOLCULUK kariyerinde efsaneleştiği Real Madrid'de teknik direktörlük kariyerine de iyi başlayan Zinedine Zidane, şu anda takım çalıştırmıyor. 2017/18 sezonunda Madrid'deki ikinci senesinde şampiyonlar ligi şampiyonluğunu kazanan Zidane, takımdan ayrıldıktan 2 yıl sonra geldiği ikinci döneminde ise 2020/21 sezonunda şampiyonlar ligine yarı finalde veda etmişti. Ardından buradan ayrılan ve Arabistan kulüpleriyle de adı geçen 51 yaşındaki teknik adam şu anda takım çalıştırmıyor.