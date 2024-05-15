Manisa Futbol’da gözler Devrim’de

TRENDYOL Birinci Lig'de bitime son iki maç kala kümede kalmayı garantileyen Manisa Futbol Kulübü'nde gözler teknik direktör Levent Devrim'e çevrildi. Siyah-beyazlılar sezona Osman Zeki Korkmaz ile şampiyonluk umutlarıyla başlarken, istediğini elde edemedi. Bu sezon sırasıyla Osman Zeki Korkmaz, Osman Özköylü, Mustafa Dalcı ve son olarak Levent Devrim'i takımın başına getiren Manisa temsilcisi, şampiyonluk hayalleriyle başladığı sezonda kümede kalmayı zor başardı. Geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada takımın başında kalacağının sinyallerini veren Devrim, çalışmalara başladıklarını belirtmişti. Yönetimin, tecrübeli hocadan memnu olduğu belirtilirken, Devrim'den gelecek rapor sonrasında transfer çalışmalarının başlayacağı öne sürüldü.