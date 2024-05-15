Nazilli Belediye’de Hakkı Can belirsizliği

TFF 2. Lig'de bu sezon büyük skandallar yaşayan ve oynadığı son maçta aldığı bir puanla lige tutunan Nazilli Belediyespor'da belirsizlik hakim. Belediye'nin desteğini çektiği takımda geçtiğimiz günlerde başkan Şahin Kaya, dert yanmıştı. Siyahbeyazlılarda bazı oyuncuların takımdan ayrılması beklenirken, savunmanın bel kemiği Hakkı Can Aksu'nun durumu belirsizliğini koruyor. Bu sezon forma giydiği 28 maçın tamamında ilk 11'de sahaya çıkan 27 yaşındaki futbolcu, takımına 3 gollük katkı sağladı. 2 sezon önce Çorum FK'dan Nazilli'ye gelen 27 yaşındaki futbolcunun yönetimden haber beklediği ifade edildi. Golcü kimliğiyle de ön plana çıkan başarılı savunmacıya 2. Lig ve 3. Lig'den birçok teklif geldiği de edinilen bilgiler arasında.