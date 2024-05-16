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Haberler Spor Beşiktaş’ta yedi yolcu

Beşiktaş’ta yedi yolcu

HABER MERKEZİ
Beşiktaş’ta yedi yolcu
SÜPER Lig'de bu sezon beklentilerin altında kalan Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzon'u yenip sezonu kupayla kapatmak istiyor. Beşiktaş yönetimi bir yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor. Gelecek sezon iddialı bir kadroyla şampiyonluk yarışında olmak isteyen Beşiktaş'ta 7 futbolcuyla ayrılık kararı alındığı öne sürüldü. Kartal'ın; Rachid Ghezzal, Joe Worrall, Valentin Rosier, Jean Onana, Ajdin Hasic, Javi Montero ve Badra Cisse ile vedalaşmayı planladığı öğrenildi. Öte yandan yönetim sözleşmesi süren ancak 2024-25 sezonunda kadroda düşünülmeyen 17 futbolcuyla masaya oturacak.
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