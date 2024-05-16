Denizli’nin gururu Esma

DENİZLİ'NİN dart sporundaki gururu Avrupa Şampiyonu Esma Doğan, Türkiye Şampiyonu oldu ve Milli Takıma katılma hakkı elde etti. Genç Kızlar Türkiye Şampiyonu unvanını elde eden Doğan, İspanya'da gerçekleşecek Avrupa Elektronik Dart Şampiyonasına katılma hakkı elde etti. Yatağan'daki çeşitli okullardan yarışlara katılan öğrenciler yıldızlar ve gençler kategorilerinde kürsü gördü. Müftü Arif Akşit MTAL ve Cumhuriyet Ortaokulu öğrencileri Türkiye şampiyonluğu ve Türkiye dereceleri ile Denizli'nin gururu oldu. Müftü Arif Akşit MTAL öğrencileri Esma Doğan, Ceylin Ataş, Pınar Önay ve Elif Beyza Kuş genç kızlarda takım halinde Türkiye şampiyonluğu elde etti. Yatağanlı kızlar Uşak'taki bölge şampiyonasından sonra Erzurum'da katıldığı Türkiye Şampiyonası'nda tüm rakiplerini geride bırakarak bu dereceyi elde etti. Şampiyonada antrenör Hasan Can, beden eğitimi öğretmeni Esra Yaykıran Türksever ve Okul Müdürü Gökhan Sökmen öğrencilerini yalnız bırakmadı