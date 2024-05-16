  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Spor Icardi’ye Terim ilgisi

Icardi’ye Terim ilgisi

Fatih Terim’in çalıştırdığı Panathinaikos’un Aslan’ın yıldızı İcardi’yi istediği öne sürüldü

HABER MERKEZİ
Icardi’ye Terim ilgisi

TRENDYOL Süper Lig'de şampiyonluğa adım adım yaklaşan Galatasaray yeni sezon için de kolları sıvarken, yapılacak transferlerin yanında bazı isimlerle de yolların ayrılması planlanıyor. Birçok yıldızına talipler çıkan sarı-kırmızılılara sürpriz bir teklif geleceği öne sürüldü. Yunanistan'da yayın yapan ERT TV'de dün gece yayınlanan Spor Pazarı isimli programa bağlanan Yunan gazeteci Aris Gatas, Fatih Terim'in çalıştırdığı Panathinaikos'un Mauro Icardi ile ilgilendiğini duyurdu.

KOMŞUDA SES GETİRDİ

Gatas ayrıca, "Panathinaikos bunu başarır ve Mauro Icardi'yi Süper Lig 1'e getirirse, gerçekten çok büyük bir transfere imza atmış olacak." ifadelerini kullandı. Bu iddia Yunan basınında büyük ses getirirken, Fatih Terim'in varlığı nedeniyle Galatasaraylı oyuncularla ilgilenilmesinin sürpriz olmadığı ifade edildi. Icardi'nin şampiyonluğa odaklandığı ve gelecek teklifleri sezon sonunda değerlendireceği belirtildi.

SON DAKİKA
İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA