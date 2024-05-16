Karşıyaka’da belirsizlik var

TFF 3. Lig'e çakılı kalan Karşıyaka'da yönetimsel olarak belirsizlik var. Yeşil-kırmızılı ekip, 1 Haziran'da Olağan Seçimli Genel Kurul ve Mali Genel Kurul'a gidecek ancak başkanlık koltuğuna henüz bir aday talip değil. Mevcut başkan İlker Ergüllü'nün yeniden aday olup olmayacağı belirsizliğini korurken, Kaf-Kaf'ta yeni başkan adayının 25 Mayıs'a kadar listesini teslim etmesi gerekiyor. Geçen sezon aday bolluğu nedeniyle kaos yaşanırken, İzmir temsilcisi şu an koltuğa oturacak aday bulmakta zorlanıyor.