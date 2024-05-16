Tesis için karar çıktı

Manisa Büyükşehir Belediye Meclisinin Mayıs Ayı Olağan Toplantısı'nda, düşük bir ücretle Manisa Futbol Kulübü'ne tahsis edilen spor tesislerinin işletme devrinin iptaline karar verildi. Manisa Büyükşehir Belediye Meclisinin Mayıs ayı olağan toplantısında, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığının "Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.11.2020 tarih ve 495 sayılı meclis kararı ile 01.01.2021 tarihinden itibaren BESOT AŞ'ye işletme devri yapılan spor tesislerinin işletme devrinin iptal edilmesi konusunun değerlendirilmesi" teklifi oylandı.

OYBİRLİĞİYLE KABUL EDİLDİ

Yapılan açıklamaların ardından sözleşmenin iptal edilmesi teklifi oybirliğiyle kabul edildi ve Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından şehre kazandırılan spor tesisleri, Manisa halkının oldu.