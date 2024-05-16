Yıldırım’dan flaş teklif

Fenerbahçe'nin eski başkanı ve 9 Haziran'da yapılacak seçimde yeniden aday olacağını açıklayan Aziz Yıldırım, basın toplantısı düzenledi. Wyndham Grand İstanbul Kalamış Marina Otel'de gerçekleştirilen toplantıya alkışlar ve tezahüratlar eşliğinde giren Aziz Yıldırım, sevgi gösterilerine el sallayarak karşılık verdi. Portekizli teknik direktör Jose Mourinho'yla 2 saatlik bir görüşme gerçekleştirdiklerinin altını çizen Aziz Yıldırım, "Mourinho'yla 2 saat görüştük. Fenerbahçe'nin takımı iyi ama başına güçlendirecek insanlar lazım. 9 Haziran'a kadar Mourinho bekler mi, beklemez mi bilmiyorum. Eğer rakibimiz de Mourinho'yla çalışmak istiyorlarsa, menajeriyle görüşecek arkadaşımızla, kendilerinin bu işleri yürütecek adamları beraber gidip Mourinho'yla imzayı atsınlar. Biz kaybedersek, Mourinho'nun parasının yarısını da ödemeyi taahhüt ediyorum." açıklamasını yaptı.

"BUNU DÜZELTMELİYİZ"

Fenerbahçe'nin 10 senedir şampiyon olamadığına dikkati çeken Aziz Yıldırım, "İmece usulü çalışarak, hep beraber sahip çıkacağız. Gerekirse 3 sene kombine alacağız. Banka borcunu muhakkak kapatacağız. Kapatmazsak büyük tehlike var. Hepinizden ricam, hep beraber el birliğiyle bunu düzeltelim. Banka borcunu kapatmamız lazım ama ben borç kapatmaya gelmiyorum, ben Fenerbahçe'yi şampiyon yapmaya geliyorum." ifadelerini kullandı. Kendisinin 6 yıl önce ayrıldığı dönemi hatırlatan Yıldırım "Ben ayrılırken, Galatasaraylısı, Beşiktaşlısı, Fenerbahçelisi 'Aziz Yıldırım gitti, Türk futbolu kurtuldu.' dediler. Şimdi 'Aziz Yıldırım gelsin, Türk futbolunu kurtarsın.' diyorlar. Bizim derdimiz Fenerbahçe'nin şampiyon olması" şeklinde konuştu.

SPORDA FETÖ TEMİZLENMEDİ

TÜRKİYE'DE Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) yok olmadığını da sözlerine ekleyen Yıldırım, şunları söyledi: "Türkiye'de FETÖ yok olmadı. Her gün duyuyoruz, seyrediyoruz, '10 kişi tutuklandı, 20 kişi yakalandı' deniliyor. Sporda FETÖ operasyonu yapılmadı, duyuyoruz. Hakemlerde yapmadılar, yönetimlerde yapmadılar, gözlemcilerde, temsilcilerde yapmadılar. Yapmaları lazım. Bunlar belli. Göreve geldiğimde bütün FETÖ'cüleri afişe edeceğim."

"ALİ KOÇ'A KÜS DEĞİLİM, FİKİRLERİMİZ AYRI"

Ali Koç ile ilgili, "Ali Koç ile küs değilim, sadece fikirlerimiz ayrı" şeklinde konuşan Aziz Yıldırım, Fenerbahçe için kavgaları geride bırakmaları gerektiğini söyledi. Yıldırım, "20 yıl boyunca bana muhalefet ettiler. Biz ayrıldık, bir kere olsun muhalefet etmedik. Çünkü söz konusu olan Fenerbahçe. Bu dönemde birlik olmamız gerekiyor. Kim kazanırsa kazansın önemli olan Fenerbahçe'dir" diye konuştu.

BARIŞ BOMBASI

Fenerbahçe'nin başkan adayı Aziz Yıldırım'ın gözünü Galatasaray'ın başarılı yıldız ismi Barış Alper Yılmaz'a diktiği iddia edildi

FENERBAHÇE Başkan adayı Aziz Yıldırım, Ali Koç'u sandıkta yıkmak için her türlü çılgınlığı göze aldı. Teknik direktör olarak Jose Mourinho'yu getireceğini açıklayan Fenerbahçe'nin eski başkanı ayrıca dünya yıldızlarını Fenerbahçe'ye kazandırmak için harekete geçti. Aziz Yıldırım, Türkiye futbol piyasasına hakim menajerlerle de temas kurdu. Yönetim kurulunda olması beklenen isimlere "Benden habersiz hiçbir oyuncu bir yerden bir yere gitmeyecek" diyen Yıldırım, piyasadaki tüm transfer haberlerini öğrenmek istediğini belirtti. Yıldırım'ın Galatasaray'ın yıldız ismi Barış Alper Yılmaz'a da kancayı attığı öne sürüldü. Sezon sonunda sarıkırmızılılardan ayrılarak Avrupa'ya gitmesi beklenen oyuncunun menajeriyle temas kuran Aziz Yıldırım'ın kendisiyle görüşmeden imza atmamasını söyledi. Bilindiği üzere Aziz Yıldırım, geçmiş dönemlerde de Galatasaray'ın yıldızlarına göz dikmiş ve özellikle Arda Turan'ı çok istemişti.