Altınordu-TSYD Turnuvası başlıyor

TÜRK futbolunun yetiştirici kulübü Altınordu ve spor basınının tek çatı kuruluşu Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) İzmir Şubesi'nin yurt çapından amatör kulüplerin altyapılarında forma giyen çocukların gelişimi için birlikte organize ettiği Felsefe Kardeşliği Turnuvası bugün başlayacak. Selçuk İsmet Orhunbilge Tesisleri'ndeki 8 sahada 17-19 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek 15. Altınordu-TSYD Felsefe Kardeşliği Turnuvası'na Türkiye'nin değişik yerlerinden 34 amatör kulüpten 48 takım ve U11, U12 yaş kategorisinde 850 küçük futbolcu adayı katılacak. Turnuvada ilk 2 gün 2 farklı yaş kategorisinde 6'şarlı 4 grupta eleme maçları oynanacak. Finaller ise 19 Mayıs Pazar günü yapılacak.