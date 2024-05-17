Aydın BŞB’de Gizem tamam

VODAFONE Sultanlar Ligi'nde mücadele eden Aydın Büyükşehir Belediye iç transferde doludizgin ilerliyor. Önzeki gün başarılı kaptanı Fatma Şekerci ile yeniden sözleşme imzalayan Aydın ekibi, mevcut libero Gizem Çerağ Düzeltir ile de anlaşma sağladı. Yönetim, her konuda anlaşma sağladığı Gizem ile dün önümüzdeki sezon için yeniden anlaştı. İç transferde bombardımana geçen yönetimin, kadrodaki diğer yıldızlarla da tek tek görüşerek takımın iskeletini koruması bekleniyor. Yönetim iç transferin ardından dış transferde teknik heyetin belirlediği isimlerle pazarlık masasına oturacak.