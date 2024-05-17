Efeler 09 SFK’ya mucize gerekiyor

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup Play-Off 3'üncü Turu'nda evinde Elazığspor'a 3-0 yenilen Efeler 09 SFK, 2'nci Lig'e yükselme şansını mucizelere bıraktı. Play-Off'ta Turgutluspor ve Anadolu Üniversitesi'yle oynadığı 3 maçı da kazanıp rakiplerini eledikten sonra sezonun ilk yarısından beri 23 maçtır yenilmeyen grup ikincisi Elazığspor'la eşleşen Aydın ekibi ilk maçta büyük oranda havlu attı. Evinde farklı yenilgi alan Efeler, 20 Mayıs Pazartesi günü rakibiyle bu kez Elazığ'da rövanş maçına çıkacak. Efeler 09'un mucizeyi gerçekleştirmek için yenilmezlik serisini 24 maça çıkaran Elazığspor'u deplasmanda en az 4 farkla mağlup etmesi gerekecek.