Golcülerin derbisi

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe, pazar günü saat 19.00'da RAMS Park'ta karşı karşıya gelecek. Bu müsabakada gözler iki takımın golcülerinde olacak. Sarı-kırmızılıların Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi ile sarı-lacivertlilerin Bosna Hersekli futbolcusu Edin Dzeko, attıkları gollerle takımlarını taşırken aynı zamanda gol krallığı için de birbirleriyle yarışıyor. Galatasaray'a şampiyonluk için bir puanın dahi yetecek olduğu dev müsabakada golcü isimler hem takımlarının galibiyeti hem de krallık yarışı için birbirleriyle mücadele edecekler.

LİGİN EN GOLCÜ İKİ TAKIMI

Icardi, ligde görev aldığı 32 maçta 23 kez gol sevinci yaşadı. 31 yaşındaki futbolcu bu performansıyla gol krallığında zirvede bulunuyor. Dzeko da oynadığı 34 müsabakada 20 gollük katkı verdi. 38 yaşındaki futbolcu, krallık yarışında Icardi'nin ardından ikinci sırada yer alıyor. Fenerbahçe, bu sezon Süper Lig'de attığı 92 golle en çok gol atan takım konumunda bulunuyor. Galatasaray ise rakip fileleri 89 kez havalandırdı ve sarı-lacivertlilerin ardından ligde en çok kaydeden ikinci takım olarak yer alıyor.

DERBİNİN HAKEMİ ARDA KARDEŞLER

Galatasaray ile Fenerbahçe pazar günü saat 19.00'da oynanacak dev derbiyi Arda Kardeşler yönetecek. Kardeşler'in yardımcılıklarını Mehmet Emin Tuğral ile Süleyman Özay yapacak. Maçın 4. hakemi ise Direnç Tonusluoğlu olacak. Kardeşler, bu maçla birlikte kariyerinde ikinci kez Galatasaray- Fenerbahçe derbisinde düdük çalacak. İki takım arasında ligin ilk yarısında Kadıköy'de oynanan derbi başladığı gibi 0-0 sona ermişti.

GALATASARAY'A ALMAN PANZERİ

GALATASARAY'DA yönetim gelecek sezonun kadro yapılanması için çalışmalara başladı. Galatasaray'da Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı ve Victor Nelsson'a yüksek teklifler bekleniyor. Sarı-kırmızılıların, bu isimlerden en az birinin ayrılması durumunda Borussia Dortmund forması giyen tecrübeli stoper Mats Hummels'i listesine aldığı iddia edildi. Yıldız futbolcunun sezon sonu Alman deviyle sözleşmesi biterken gelmeye sıcak baktığı öne sürüldü

YILDIRIM'IN TALİSCA PLANI

FENERBAHÇE'DE eski başkanlardan Aziz Yıldırım bombayı patlatacak. Yıldırım'ın transfer çalışmalarına başladığı ve ilk hedefini belirlediği belirtildi. Yıldırım'ın transfer etmek istediği ismin bir dönem Beşiktaş forması giymiş olan Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr'ın Brezilyalı yıldızı Anderson Talisca olduğu kaydedildi. Takımından ayrılmak isteyen Sambacının da gelmeye sıcak baktığı iddia edildi. Brezilyalı bu sezon 25 maçta 25 gol attı.