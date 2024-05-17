Hedef Play-Off

TÜRKİYE Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 3'üncü sezonunu geride bırakan Merkezefendi Belediyesi'nde, Başkan Veli Deveciler 2024-2025 sezonunda iddialı olduklarını açıkladı. Deveciler, yeni sezonda daha yarışmacı ve Play-Off'u zorlayan bir takım oluşturacaklarını kaydederek, "Güçlü bir bütçeyle yeni yılın hazırlıklarını yapacağız. Temel arzumuz yarışmacı ve güçlü bir takım kurmak. Bununla ilgili çalışmalarımız başladı.

Önümüzde epeyce bir zaman var ancak eksiklerimizi tamamlayarak Süper Lig'in yeni sezonuna hazır olacağız. Hazırlık döneminde neler yapabileceğiz göreceğiz. Play-off'u zorlayan ve Avrupa kupalarında mücadele edebilecek bir ekip oluşturmak istiyoruz. Burada asıl önemli olan hocamızın istediği oyuncuların alınması ve hazırlanması. Transfer döneminde hızlı şekilde hepsiyle görüşeceğiz. Dinamik ve heyecan verici bir takımla yola çıkacağız. Basketbol Denizli'de çok seviliyor. Organizasyon anlamında çok iyi noktaya geldik. Süper Lig'deki 4. yılımızda bu işi taçlandırmak istiyoruz" diye konuştu.