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Haberler Spor İzmir’de basketbol şenliği

İzmir’de basketbol şenliği

HABER MERKEZİ
İzmir’de basketbol şenliği
SOKAK basketbol turnuvalarından 3x3 basketbol etkinliği Red Bull Half Court finali 8-9 Haziran'da İzmir'de gerçekleştirilecek. Bu yıl 25 ülkede düzenlenen Red Bull Half Court'ta erkek ve kadın kategorilerinde ülke şampiyonu olan takımlar ekim ayında New York'taki dünya finalinde Türkiye'yi temsil edecek. Üniversite Sporları Federasyonu ile ortaklaşa gerçekleşen organizasyonda Adana, Ankara, Bursa, Erzurum, İstanbul ve İzmir'deki elemeleri geçen sekizer kadın ve erkek takım 8-9 Haziran'da İzmir Cumhuriyet Meydanı'nda final mücadelesine çıkacak.
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