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Haberler Spor Petkim dağıldı

Petkim dağıldı

İzmir ekibi, güçlü rakibi Fenerbahçe’ye farklı mağlup olarak avantajı kaptırdı. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Lig Play-Off ilk maçında Aliağa Petkimspor, deplasmanda F.Bahçe'ye 30 sayı farkla yenildi. Tarihinde ilk kez Play-Off oynayan Petkim işini zora soktu

HABER MERKEZİ
Petkim dağıldı

TÜRKİYE Sigorta Basketbol Süper Ligi Play-Off Çeyrek Final ilk maçında Aliağa Petkimspor, deplasmanda güçlü rakibi Fenerbahçe Beko'ya 30 sayı farkla mağlup oldu: 102-72. Sarı-lacivertliler, seride durumu 1-0'a getirerek yarı final adına önemli bir galibiyet aldı. Müsabakaya iyi başlayan İstanbul ekibi, dış atışlardan bulduğu sayılarla aradaki farkı bir anda çift hanelere taşıdı ve ilk periyotu 28-14 önde kapattı.

RÖVANŞ MAÇI YARIN

İkici çeyrekte de üstünlüğünü koruyan sarı-lacivertliler, devreye de 54-37 önde girdi. Üçüncü çeyrekte İzmir temsilcisi, sayı bulmakta zorlandı. Sert savunma yapan Fenerbahçe Beko, uzunlarının da sayı katkı vermesiyle birlikte aradaki farkı 20 sayıya kadar çıkardı. Kanarya son bölüme 79-52'lik avantajlı skorla girdi. Son bölümde Aliağa Petkimspor oyundan tamamen koptu. Hücumlardan boş dönen ve savunmasını sertleştiremeyen Petkim, aradaki farkın artmasını önleyemedi. Fenerbahçe Beko maçı 102-72 kazandı. İki takım arasındaki ikinci maç yarın Petkimspor'un sahasında oynanacak.

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