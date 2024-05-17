Süpersin Bodrum

Trendyol Birinci Lig Play-Off 1 Turu'nda Bodrum Futbol Kulübü sahasında Boluspor'u iki farklı mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı: 2-0. Yeşil-beyazlılar, ligi dördüncü sırada bitirirken, Boluspor'da son haftalardaki çıkışıyla yedinci sıradan Play-Off bileti almıştı. İki takımda müsabakaya temkinli başladı. 30. dakikada Üzeyir serbest vuruşu kullandı, Musah Mohammed'in kafa vuruşunda kaleci Çağlar'ın çeldiği top üst direkten geri döndü. 38'de Üzeyir'in kullandığı serbest vuruşta Kenan topu kafayla indirdi, Ali müsayit pozisyonda meşin yuvarlığı auta gönderdi.

HAQİ MAÇIN SKORUNU BELİRLEDİ

58'de ceza yayının gerisinden Mohammed çok sert vurdu, kaleci Çağlar topu güçlükle çıkardı. 78'de Üzeyir'in sağ kanattan ortasında Kenan'ın şutu kaleci Çağlar'da kaldı. 80'de Burak harika çalımlarla topu ceza sahasına sokup içeri çevirdi, Celal çaprazdan düzgün bir vuruşla takımını öne geçirdi: 1-0. 90+5'te Celal sağ çaprazdan önünü boşaltıp şutunu çekti, top yandan auta gitti. savunmanın arkasında topla buluşan Haqi, dar açıdan şutunu çıkardı ve topu filelerle buluşturdu: 2-0. Maç 2-0 sona erdi.

TAŞDEMİR İSTİKRARI SEÇTİ

Bodrum FK Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, normal sezonun son maçında oynadıkları ve 1-1 berabere kaldıkları Göztepe müsabakasına göre kadroda değişiklik yapmadı. Tecrübeli teknik adam, Play-Off Turu 1. maçında istikrarı seçerek Göztepe maçındaki 11'i Boluspor önünde de sahaya sürdü. Yeşil-beyazlılarda Erkan Değişmez sakatlığı nedeniyle kadroda yer almadı.

GERGİNLİK YAŞANDI

odrum FK'nın Boluspor'u 2-0 yendiği maçın son anlarında gerginlik yaşandı. Ev sahibi ekibin 90+7. dakikada attığı golün ardından iki takımın yedek kulübeleri arasında tartışma yaşandı. Hakem Çağdaş Altay, Bodrum'dan Imeri ve Bolu'dan İshak'a kırmızı kart gösterdi.

TRİBÜNLER DOLDU

Bodrum FK'yı taraftarları zorlu müsabakada yalnız bırakmadı. Yeşilbeyazlılar, Bodrum İlçe Stadı'nı doldurarak, takımlarına 90 dakika destek verdi. Konuk Boluspor'un taraftarları da kendilerine ayrılan bölümü doldurarak takımlarını destekledi.