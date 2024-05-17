Terim vedaya yakın

PANATHİNAİKOS ile şampiyonluk yolunda havlu atan Fatih Terim'e Yunanistan'da tepkiler arttı. Yunan basını deneyimli hoca ile yolların ayrılacağını, kulübün devam etme şansının olmadığını yazdı. Terim'in çalıştırdığı Panathinaikos'un PAOK'a 4-1 yenilmesi sonrası tecrübeli teknik adam topun ağzına koyuldu. Yunan basını kulüpte yaşanan krizi manşetlerine taşıdı. Taraftarların kaçan şampiyonluk nedeniyle yönetime ve hocaya aşırı tepkili olduğunu yazan manşetler PAOK yenilgisi sonrası sosyal medya hesaplarından atılan tepki mesajlarına yer verdi. Yunan basınında Sport24 ise Panathinaikos'un sezon sonunda Fatih Terim ile yollarını kesin olarak ayıracağını duyurdu. Kulübün devam etme şansı olmadığını belirten haberde kısa süre içerisinde yapılacak toplantı sonrası Terim'in son 2 lig maçı ve kupa finaline dahi çıkamayabileceği belirtildi.