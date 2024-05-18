Altay’da kaleci Mustafa gidici

2. Lig'e düşen Altay'da altyapıdan yetişen kaleci Mustafa Çalışkan'ın kulüpten ayrılmak istediği iddia edildi. Bu sezon ilk yarıda U19 takımında oynadıktan sonra ikinci devrede A Takım'da şans bulmaya başlayan 20 yaşındaki file bekçisinin sözleşmesi sona erdi. Genç eldivenin alacakları için kulübe ihtarname gönderdiği de öğrenildi. Manisa G.Birliği'nde futbola başlayıp 2017'de Altay altyapısına transfer olan genç kaleci 7 sezondur İzmir'de görev yapıyor. Bu arada federasyon başkanlığı da yapan Altay'ın eski başkanlarından Mazhar Zorlu, ölümünün 20. yılında unutulmadı.