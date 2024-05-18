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Haberler Spor Altay’da kaleci Mustafa gidici

Altay’da kaleci Mustafa gidici

Altyapı patentli genç eldivenin ayrılmak istediği iddia edildi.

HABER MERKEZİ
Altay’da kaleci Mustafa gidici
2. Lig'e düşen Altay'da altyapıdan yetişen kaleci Mustafa Çalışkan'ın kulüpten ayrılmak istediği iddia edildi. Bu sezon ilk yarıda U19 takımında oynadıktan sonra ikinci devrede A Takım'da şans bulmaya başlayan 20 yaşındaki file bekçisinin sözleşmesi sona erdi. Genç eldivenin alacakları için kulübe ihtarname gönderdiği de öğrenildi. Manisa G.Birliği'nde futbola başlayıp 2017'de Altay altyapısına transfer olan genç kaleci 7 sezondur İzmir'de görev yapıyor. Bu arada federasyon başkanlığı da yapan Altay'ın eski başkanlarından Mazhar Zorlu, ölümünün 20. yılında unutulmadı.
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