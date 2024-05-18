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Haberler Spor Altınordu’da değişim rüzgarı

Altınordu’da değişim rüzgarı

İzmir ekibinde akademi teknik patronu Bülent Kayıtken de gitti.

HABER MERKEZİ
Altınordu’da değişim rüzgarı
TFF 2. Lig ekiplerinden Altınordu'da yeni bir dönem başlayacağını duyuran Başkan Seyit Mehmet Özkan, A takım teknik direktörü Atilla Küçüktaka ve yardımcılarıyla yollarını ayırdıktan sonra şimdi de akademide bilet kesti. Başkan Özkan, Altınordu Futbol Akademisi Teknik Direktörü Bülent Kayıtken ile vedalaştı. Kulübe ortak arayan Başkan Özkan'ın sadece A takımı devredip, akademide göreve devam etmesi bekleniyor. Kulüp resmi internet sitesinde yer alan yazısında yıldız oyuncu çıkarıp satmak için Birinci Lig'de yer almaları gerektiğini ifade eden başkan Seyit Mehmet Özkan'ın iddialı bir kadro kuracak ortak aradığı dile getirildi.
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