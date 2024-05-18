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Bodrum bayramı

Süper Lig’in kapısına dayanan Ege ekibinde büyük sevinç yaşanırken, Bodrum FK önümüzdeki hafta yarı finalde karşılaşacağı Çorum’u gözüne kestirdi.

HABER MERKEZİ
Bodrum bayramı

Bodrum FK, üst üste ikinci kez Süper Lig'e yaklaşmanın heyecanını yaşıyor. Çeyrek finalde eşleştiği Boluspor'u evinde 2-0 yenerek turu geçen ve Çorum FK ile eşleşen yeşil-beyazlılar, seride ilk maçı 20 Mayıs Pazartesi günü Çorum'da, rövanşı ise 24 Mayıs Cuma Bodrum'da oynanacak. Finale çıkan taraf lig üçüncüsü Sakaryaspor'la 30 Mayıs'ta tarafsız sahada karşılaşacak. Bodrum FK'yı Süper Lig yarışında yarı finale taşıyan Bolu önündeki ilk 11'in 9'u yıllardır takımda forma giyen isimlerden oluştu. Üzeyir, Süleyman, Cenk ve Samet, TFF 2'nci Lig'den beri, Ali Aytemur, Kenan, Gökdeniz, Musah Mohammed ve kaleci Sousa ise geçen sezondan bu yana kadroda yer alıyor. Başarıda en büyük pay sahiplerinden biri takımın amatör liglerde yer aldığı dönemden bu yana tüm kariyerini Bodrumspor'da geçiren Celal Dumanlı oldu.

CELAL YİNE SAHNE ALDI

12 yaşındayken Bodrumspor'un altyapısında futbola başlayan, takımda Muğla Süper Amatör Lig'de yer aldığı dönemden bu yana her kategoride forma giyen 30 yaşındaki forvet, Bolu maçında 64'te oyuna girip 80'de tur kapısını açan golü attı. Bodrum'da amatör liglerde şampiyonluk yaşayan Celal, 2015'te 3. Lig'e yükseldiği takımıyla 2 sezon 3. Lig, 5 sezon 2. Lig'de görev yaptıktan sonra 2 yıldır da 1. Lig'e forma giyip üst üste ikinci kez Süper Lig kapısına geldi.

"İNŞALLAH BU SENE BAŞARABİLİRİZ"

Bodrum FK'yı 2022'de Play-Off'tan 1'inci Lig'e taşıyan, iki sezondur da bu ligde Play-Off oynatan Teknik Direktör İsmet Taşdemir, Süper Lig için 3 maçlarının kaldığını söyledi. Taşdemir, "Oyuncularımı canı gönülden tebrik ediyorum. Allah nasip ederse inşallah oynayacağımız 2 maçtan üstün ayrılabilirsek Bodrum'u finale tekrar taşıyabiliriz. İnşallah üzerimize düşeni yapıp geçen sene başaramadığımızı bu sene başarabiliriz" dedi.

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