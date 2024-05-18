Ege’de gündem satış

Profesyonel alt liglerde normal sezon sona ererken, başarıya ulaşamayan Ege kulüplerinin gündemine satış geldi. Birinci Lig'den İkinci Lig'e gerileyen Altay'ın yanı sıra 2. Lig'de çakılı kalan Altınordu ve 3. Lig'de Play-Off'larda işini iyice şansa bırakan Efeler 09 SFK'da devir söylentileri söylenmeye başladı. Şirketleşme konusunda ilk adım Altay cephesinden atıldı. Borcu 670 milyon liraya dayanan siyah-beyazlılar, genel kurulda şirketleşme kararı alarak futbol şubesinin devredilmesi için bir komisyon kurdu.

ÖZKAN, ALTYAPIDA DEVAM

Siyah-beyazlılarda resmi adımlar atılırken, İzmir'in diğer köklü ekibi Altınordu için de bir iddia ortaya çıktı. Başkan Seyit Mehmet Özkan'ın aradığı yatırımcıyı bulduğu öne sürüldü. Özkan'ın Süper Lig ekibi Samsunspor ile kulübün devri için masaya oturduğu ve el sıkıştığı öğrenildi. Özkan'ın altyapının başında devam edeceği ve A Takımın yarışmacı haklarının Samsun ekibine devredileceği ifade edildi. Bu gelişmeyle ilgili Altınordu'nun önümüzdeki günlerde bir basın toplantısı düzenleyerek duyuru yapacağı belirtildi.

AYDIN TEMSİLCİSİ ARAYIŞTA

TFF 3'üncü Lig 2. Grup'ta Play-Off 3. Tur ilk maçında evinde Elazığspor'a 3-0 yenilerek tur şansını mucizelere bırakan Efeler 09 SFK'nın da satılacağı iddia edildi. Aydın temsilcisine, Altay Altyapı Direktörü Mahmut Gözüaçık'ın talip olduğu ileri sürüldü. Efeler 09 SFK Başkanı Eymen Atay'ın satış konusunda Gözüaçık ile el sıkıştığı belirtildi. Resmi imzaların Play-Off müsabakaları sonrası atılacağı gelen haberler arasında. Efeler 09'da Mehmet Fatih Atay'ın 31 Mart'taki yerel seçimlerde ilçedeki belediye başkanlığı görevinden ayrıldıktan sonra da kulübün el değiştireceği iddiaları çıkmıştı.