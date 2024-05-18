Göztepe’de rota Kone

Trendyol Süper Lig'in yeni temsilcisi Göztepe'de transfer iddialarının ardı arkası kesilmiyor. Sarı-kırmızılı ekibin, son olarak RWD Molenbeek forması giyen 28 yaşındaki Malili sol bek Youssuf Kone'yi gündemine aldığı öğrenildi. Belçika temsilcisi ile sözleşmesi 30 Haziran'da sona erecek Kone ile temasa geçmeye hazırlanan kurmaylar, oyuncunun nabzını yoklayacak. Bu sene Belçika temsilcisi ile 12 karşılaşmaya çıkan oyuncu, beklediği forma şansını bulamadığı gerekçesiyle Molenbeek ile kontratını yenilemeyeceğini duyurmuştu. Sol beke tecrübeli bir ismi yerleştirerek bu bölgeyi garanti altına almak isteyen yönetim, Kone'den olumlu dönüş alırsa Belçika temsilcisi ile masaya oturacak.

TÜRKİYE GEÇMİŞİ DE VAR

Profesyonel kariyerine Lille'de başlayan Kone, Reims, Lyon, Elche, Hatay, Troyes, AC Ajaccio formalarını da terletti. Deneyimli sol bek, 2021-2022 sezonunda Türkiye'de Hatayspor forması giymişti. Hatay temsilcisi ile 6 maça çıkan Kone, o dönem gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekmişti.

Kariyerinin en parlak günlerini Lyon'da geçiren Yossouf Kone, Fransa temsilcisinin formasını 16 kez sırtına geçirdi.

BEŞİKTAŞLI ONUR'A KANCA

Yeni sezonda 2 yıl sonra tekrar Süper Lig'de boy gösterecek Göztepe, iç ve dış transferde harekete geçmeye başladı. Teknik Direktör Stanimir Stoilov ile yola devam eden ve iskelet kadroyu korumak isteyen sarı-kırmızılıların Beşiktaş forması giyen Onur Bulut'la ilgilendiği öğrenildi. Sağ bekte görev yapan Onur'un sezon bitiminde Beşiktaş'tan ayrılacağı iddia edilirken, Göztepe'nin 30 yaşındaki futbolcuyla temasa geçtiği kaydedildi.

27 LİG MAÇINA ÇIKTI

Bu sezon Beşiktaş'ta 27 lig, 12 Avrupa Konferans Ligi ve 2 de Türkiye Kupası maçına çıkan futbolcu toplamda 1 gol atıp 3 de asist yaptı. Yabancı oyuncu transferinde ise Trabzon'da kiralık olan Southampton'ın bonservisli futbolcusu Paul Onuachu'yu liste başına alan sarıkırmızılıların bu planı zora girdi. Göztepe ile birlikte Southampton'ı da yöneten Sport Republic şirketinin Onuachu için 15 milyon Euro bonservis bedeli belirlediği ve oyuncuyu yurt dışına satacağı kaydedildi.