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Haberler Spor Horoz, teknik adam Ali Yalçın’la anlaştı

Horoz, teknik adam Ali Yalçın’la anlaştı

HABER MERKEZİ
Horoz, teknik adam Ali Yalçın’la anlaştı
Denizlispor'da yeni yönetim, takımın eski teknik patronu Bülent Ertuğrul'a teklif götürürken, genç çalıştırıcının görevi kabul etmemesi üzerine Ali Yalçın'a yöneldi. Başkan Yıldırım, daha önce üç farklı dönemde takımı çalıştıran Yalçın'a teklif götürdü ve 58 yaşındaki deneyimli isimle el sıkıştı. Yıldırım'ın Yalçın'ın ismini yönetim kuruluna sunduktan sonra önümüzdeki günlerde anlaşma resmiyet kazanacak. Başkan Yıldırım ile görüştüğünü doğrulayan Ali Yalçın, "Denizlispor için her zaman göreve hazırım" dedi.
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