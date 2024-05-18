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Haberler Spor İlkay, Kaan’a G.Saray’ı sordu

İlkay, Kaan’a G.Saray’ı sordu

Barcelona forması giyen oyuncu yakın arkadaşından bilgi aldı.

HABER MERKEZİ
İlkay, Kaan’a G.Saray’ı sordu
Galatasaray, gelecek sezon Sergio Oliveira ve Tanguy Ndombele ile yollarını ayırmayı planlarken ortaya atılan flaş bir iddia Galatasaray camiasını ayağa kaldırdı. Galatasaraylı olduğu bilinen Barcelonalı İlkay Gündoğan'ın Aslan'ın listesinde olduğu futbolcunun kendisi gibi Almanya Gelsenkirchen doğumlu ve Schalke altyapılı yakın arkadaşı Kaan Ayhan'dan bilgiler almaya başladığı öne sürüldü. Kaan Ayhan'ın İstanbul, RAMS Park atmosferi ve camia ile ilgili anlattıklarından etkilenen 33 yaşındaki oyuncu, taraftarı olduğu Galatasaray'a gelmeye artık daha sıcak bakıyor. Barcelona'da 49 maçta 5 gol, 13 asistlik performans sergileyen İlkay'ın 1+1 yıllık sözleşmesi var. Yıldız futbolcunun senelik kazancı ise yaklaşık 9 milyon euro.
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