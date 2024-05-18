Terim dönemi bitti

Yunanistan Süper Ligi ekiplerinden Panathinaikos'ta beklenen gelişme dün ve Fatih Terim dönemi sona erdi. Tecrübeli teknik adam, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla, görevinden ayrıldığını duyurdu. Fatih Terim, açıklamasında, "Dün akşam bir araya gelerek durum değerlendirmesi yaptığımız Sayın Başkan Alafouzos ile 2024-25 sezonu için planlarımızın uyuşmadığı sonucuna vardık" dedi.

"YANLIŞ BİR TERCİHTİ"

Yunan basını Terim'in ayrılışını flaş ifadelerle duyurdu. Kathimerini, "PAOK yenilgisi Terim'i çıkış kapısına götürdü" derken Vradini, "Türk teknik direktörün 'Yoncalar'dan geçişi felaket oldu. Tecrübeli teknik adam Türkiye'de bir efsane olabilir. Geçtiğimiz yıllarda Avrupa futbolunda kendi hikayesini yazmıştı ancak kulübün ortamına 'bağlı' olmayan yanlış bir tercih olduğu ortaya çıktı." dedi.