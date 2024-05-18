Tire FK çok mutlu

BAL Ligi 4. Grup'ta ligin son haftasında şampiyonluğunu ilan ederek 3. Lig'e 'merhaba' diyen Tire 2021 FK'da şampiyonluk kutlamaları hız kesmeden devam ediyor. Tire Gazi Mustafa Kemal Atatürk Stadyumu'nda bir araya gelen takım ve yöneticiler şampiyonluk kupası ile poz verdi. Ardından futbolcu ve ailelerine Başkan Hüma Yüksel'in işletmeciliğini üstlendiği Ramada By Wyndham'da şampiyonluk yemeği verildi. Neşe içinde başlayan yemek sonrası kutlamalar canlı müzik eşliğinde tavan yaptı.

Hüma Yüksel

ŞAMPİYONLUĞUN TADINI

Başkan Hüma Yüksel, "Sezon başında, 'O sene bu sene' diyerek taraftarımıza verdiğimiz şampiyonluk sözünü tuttuğumuz için son derece mutluyum. Her anlamda profesyonel bir ekibe sahibiz. Futbolcularımız, teknik heyetimizin önderliğinde sahaya çıktıkları her maçta sorumlulukları çerçevesinde azimle mücadele ettiler. Hep birlikte, doyasıya şampiyonluğumuzun tadını çıkarıyoruz" dedi.