Trabzonspor’un rakibi Başakşehir

Trabzonspor, Süper Lig'in 37'nci haftasında bugün Başakşehir FK'nın konuğu olacak. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak olan maçta hakem Tugay Kaan Numanoğlu düdük çalacak. Süper Lig'de 61 puanla üçüncü sırada yer alan bordo-mavili takım bu zorlu karşılaşmadan galip ayrılarak sezonun bitimine bir hafta kala sıralamadaki yerini korumak istiyor. 58 puanla Trabzonspor'un hemen ardından dördüncü sırada yer alan Başakşehir FK ise sahasında galip gelerek üçüncülük şansını son maça kadar taşımayı hedefliyor. Bu arada bordo-mavili takımın ilk resmi golünü atan eski futbolcu ve divan kurulu üyesi Osman Türk hayatını kaybetti. Öte yandan 19.00'da başlayacak günün diğer maçlarının programı şöyle: Ankaragücü- Pendikspor, Rizespor- Kasımpaşa, Yılport Samsunspor-Corendon Alanyaspor, Gaziantep FKVavaCars Fatih Karagümrük, Mondihome Kayserispor- TÜMOSAN Konyaspor.