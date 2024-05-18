Urla hedef büyüttü

İzmir'de faaliyet gösteren ve kentin tek kadın basketbol takımı olarak dikkat çeken Urla Belediyesi Gençlik Spor Kulübü, 2024-2025 sezonu için kolları sıvadı. Yeşil-beyazlı ekipte başkan Erman Umdu hedef büyüttüklerini ve yeni sezon için daha iddialı olduklarını bildirdi. Umdu açıklamasında; "77 yıllık bir kulüp olan Urla Belediyesi Gençlik Spor Kulübü olarak basketbol, voleybol, tekvando, bilardo gibi şubelerde ülke sporuna hizmet ediyoruz. Kadın Basketbol takımımız Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'nde mücadele ediyor. Takımımız İzmir'in tek Kadın Basketbol takımı. İzmir'i, Yarım adayı temsil ediyor" dedi.

YETERKİ DESTEK GELSİN

Başkan Erman Umdu yeniden yapılandıklarını da dile getirerek; "2024- 2025 sezonu için çalışmalara şimdiden başladık. İzmir'in tek kadın takımı olarak daha güzel başarılara imza atmak istiyoruz ve atacağız. Yeterki Urla'nın, İzmir'in desteği, gücü yanımızda olsun" diye konuştu.