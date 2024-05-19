Aliağa Futbol’da tek hedef final

TFF Üçüncü Lig Play-Off 3'üncü Tur rövanş maçında yarın, ilk maçta 1-0 yenildiği 52 Orduspor FK'yı konuk edecek Aliağa Futbol takımı galibiyete inanıyor. Rakibini evinde 2 farklı yendiği takdirde tur atlayacak İzmir ekibinde tüm planlar tur atlama üzerine yapılırken, Teknik Direktör Fatih Çardak kazanan tarafın kendileri olacağına inandığını söyledi. Bu sezon ilk yenilgilerini Ordu deplasmanında aldıklarını hatırlatan Çardak, "Evimizde taraftarımızın desteği ile istediğimiz sonucu almak için mücadele edeceğiz. İyi hazırlanıyoruz ve inanıyoruz" dedi. İzmir temsilcisi, normal sezonda Orduspor FK ile iki kez karşılaşırken, bu maçları kazanmıştı.