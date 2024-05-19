Ankara koşusunda korkunç kaza

ANKARA 75. Yıl Hipodromu'nda günün 1. koşusu olan 'Maiden' mücadelesi saat 13.00'da start aldı. 3 Yaşlı Arap atlarının mücadele verdiği 1000 metre çim pistte koşulan yarışta viraj dönülüp son düzlüğe çıkıldığı sırada yarışı birinci tamamlayan jokey Vedat İbiş'in kontrolündeki 'Luxor Boy' ve jokey Hışman Çizik'in bindiği 'Lord Şahı' isimli tayın arasında kalan 'Rüstem Nizan' isimli tay düştü. Luxor Boy isimli taya çarpan Rüstem Nizan'ın üzerindeki apranti Fatih Sultan Mehmet Sansar kum piste savruldu. Sansar'ın arkasından yarışı takip eden 'Zafere Koşan' isimli tay da jokeyi Mehmet Keskin'i üzerinden düşürdü. Keskin'in yarıştığı tay, apranti Fatih Sultan Mehmet Sansar'ın üzerinden geçti. Yaralanan Sansar, ambulansla hastaneye kaldırıldı.