Haydi Kaf-Kaf

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde evinde uzatmada 1 sayı farkla kaybettiği Play-Off çeyrek final maçının rövanşında Galatasaray Ekmas'ı deplasmanda 90-87 yenerek avantajı tekrar eline geçiren Pınar Karşıyaka bugün rakibiyle taraftarı önünde üçüncü ve son randevuya çıkacak. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'ndaki mücadele saat 20.30'da başlayacak. Karşılaşmanın bilet fiyatları öğrenci 100, tam 300 TL olarak belirlendi. Seride bu maçı kazanan taraf yarı finale yükselerek Türk Telekom'u 2-0'la geçen normal sezonun lideri Anadolu Efes'le final için rakip olacak. Karşıyaka geçen sezon ligde 8 yıl sonra finale çıkıp şampiyonluğu Anadolu Efes'e kaptırmıştı.

SAKATLIK KABUSU

Bu sezon Carey'nin sakatlanıp 9 ay parkelerden uzak kalacak olması, Hilliard'ın da kadrodan elenmesiyle 4 yabancıyla kalan Pınar Karşıyaka, Galatasaray'la oynadığı çekişmeli Play-Off serisinde iki maçı da 3 yabancıyla tamamladı. İzmir'deki ilk sınavda Vitto Brown'ın sakatlanıp oyuna devam edememesinin ardından İstanbul deplasmanında da Jaylon Brown sakatlık yaşadı. İlk yarıda kasığında ağrı hisseden yıldız şutör maça devam edemedi. Kaf-Kaf eksik kadrosuna rağmen güçlü rakibini 10 binin üzerinde taraftarı önünde McCollum ve Martin liderliğinde, yerlilerinin katkısıyla devirip seriyi uzattı. Karşıyaka'da Jaylon Brown'ın durumu ise netleşmedi.