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Haberler Spor İspanya’da millilerden iki altın madalya

İspanya’da millilerden iki altın madalya

HABER MERKEZİ
İspanya’da millilerden iki altın madalya
İSPANYA'DAKİ Jaen Paraiso yarışmasında mücadele eden milli atletlerden Özlem Becerek kadınlar disk atma, Alperen Acet de erkekler yüksek atlamada birinci oldu. Türkiye Atletizm Federasyonunun açıklamasına göre Özlem ve Alperen, Dünya Atletizm Birliği Kıta Turu'nun bronz kategori organizasyonları arasındaki etkinliğe katıldı. Özlem, Andujar kasabasında düzenlenen organizasyondaki 59,25 metrelik derecesiyle kadınlar disk atma, Alperen de 2,24 metrelik derecesiyle erkekler yüksek atlamada zirvede yer aldı.
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