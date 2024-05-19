Karagümrük ve Pendik küme düştü

TRENDYOL Süper Lig'de dün oynanan maçların ardından küme düşen iki ekip daha belli oldu. Son sıradaki İstanbulspor'un ardından dün galip gelemeyen Pendikspor ve Karagümrük'ün de küme düşmesi kesinleşti. Ankaragücü ile deplasmanda golsüz berabere kalan Pendikspor ile Gaziantep FK'ya 3-1 yenilen Karagümrük 37 puanda kalırken, düşme hattının üzerindeki 40 puanlı Ankaragücü'ne ikili ve genel averajda üstünlük sağlayamadıkları için düşmeleri de garantilendi. Günün diğer maçlarında Çaykur Rizespor evinde Kasımpaşa ile golsüz berabere kalırken, Samsunspor ile Alanyaspor da 1-1 berabere kaldı.