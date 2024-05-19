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Haberler Spor Koç, Yıldırım’a cevap verecek

Koç, Yıldırım’a cevap verecek

HABER MERKEZİ
Koç, Yıldırım’a cevap verecek
FENERBAHÇE Kulübü Başkanı Ali Koç'un, 23 Mayıs Perşembe günü basın toplantısı düzenleyeceği duyuruldu. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, toplantıda başkan adaylık süreciyle ilgili açıklamaların gerçekleştirileceği belirtildi. Koç'un geçen hafta basın toplantısı düzenleyen diğer başkan adayı Yıldırım'a da cevap vermesi bekleniyor. Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'nde düzenlenecek toplantının saat 16.00'da başlayacağı kaydedildi. Bilindiği üzere Fenerbahçe Başkanlığı için adaylığını açıklayan Aziz Yıldırım, "Rakibimiz de Mourinho'yla çalışmak istiyorsa, menajeriyle görüşecek arkadaşımızla, kendilerinin bu işleri yürütecek adamları beraber gidip Mourinho'yla imzayı atsınlar. Biz kaybedersek, Mourinho'nun parasının yarısını da ödemeyi taahhüt ediyorum." dedi
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