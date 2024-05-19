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Haberler Spor KSK’de Enes yolcu

KSK’de Enes yolcu

Kaf-Kaf’ın tecrübeli golcüsü Enes Nalbantoğlu yeşil-kırmızılı ekip ile yolları ayırmanın eşiğinde

DOĞANCAN BİNGÖL
KSK’de Enes yolcu
TFF 3. Lig'e çakılı kalan Karşıyaka'da takımın golcü ismi Enes Nalbantoğlu yol ayrımında. Sezonu büyük bir hüsran ile kapatan yeşil-kırmızılı ekibin bu sezon sıkça tartışma konusu olan ismi 28 yaşındaki Enes'in takıma veda edebileceği öne sürüldü. Geçen sezon devre arasında oynanan Sapanca Gençlik karşılaşmasında taraftar ile tartışan ve istenmeyen adam ilan edilen Enes, daha sonra yönetim ile masaya oturarak devam etme kararı almıştı. İkinci devre gösterdiği performans ile kendini affettiren Nalbantoğlu, sezonun tamamlanmasıyla nihai kararını verecek. Bu sezon 26 maçta forma giyen Enes, 13 gol atarak yıldızlaşmıştı. Öte yandan sezonu Play-Off'tan elenerek noktalayan Karşıyaka yeni sezon planlamasında, altyapısından çıkan golcü Batuhan Kuru ile profesyonel sözleşme imzalayacak.
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