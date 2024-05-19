Yalıkavak şampiyonluk aşkıyla parkeye çıkıyor

HENTBOL Kadınlar Süper Lig play-off final serisi ilk maçında Armada Praxis Yalıkavak ile Yenimahalle Belediyespor bugün karşılaşacak. İki takım arasında Bodrum Binnaz Karakaya Spor Salonu'nda oynanacak şampiyonluk serisinin ilk maçı saat 14.00'te başlayacak. Seride üç galibiyete ulaşan takım, sezonu şampiyon tamamlayacak. Serinin ikinci maçı da 21 Mayıs Salı günü Bodrum'da oynanacak. 3. maç 24 Mayıs Cuma, gerekirse 4. maç 26 Mayıs Pazar günü Yenimahalle Belediye'nin sahasında oynanacak. Eğer seride beraberlik olursa iki takım arasında şampiyonu belirleyecek son müsabaka Yalıkavak'ın ev sahipliğinde 29 Mayıs Çarşamba günü yapılacak.