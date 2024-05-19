  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Spor Yalıkavak şampiyonluk aşkıyla parkeye çıkıyor

Yalıkavak şampiyonluk aşkıyla parkeye çıkıyor

HABER MERKEZİ
Yalıkavak şampiyonluk aşkıyla parkeye çıkıyor
HENTBOL Kadınlar Süper Lig play-off final serisi ilk maçında Armada Praxis Yalıkavak ile Yenimahalle Belediyespor bugün karşılaşacak. İki takım arasında Bodrum Binnaz Karakaya Spor Salonu'nda oynanacak şampiyonluk serisinin ilk maçı saat 14.00'te başlayacak. Seride üç galibiyete ulaşan takım, sezonu şampiyon tamamlayacak. Serinin ikinci maçı da 21 Mayıs Salı günü Bodrum'da oynanacak. 3. maç 24 Mayıs Cuma, gerekirse 4. maç 26 Mayıs Pazar günü Yenimahalle Belediye'nin sahasında oynanacak. Eğer seride beraberlik olursa iki takım arasında şampiyonu belirleyecek son müsabaka Yalıkavak'ın ev sahipliğinde 29 Mayıs Çarşamba günü yapılacak.
SON DAKİKA
İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA