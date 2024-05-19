Yine aynı görüntü

TRENDYOL Süper Lig'in 37'nci haftasında düşme hattında çok kritik karşılaşmalar oynandı. Sahasında Konyaspor ile karşılaşan Kayserispor'da sarı-kırmızılı takımın forvet oyuncusu Nazon, 17'nci dakikada rakibinin karnına yumruk attığı gerekçesiyle maçın hakemi Halil Umut Meler tarafından direkt kırmızı kartla oyundan atıldı.

Hakem Meler'in kararına kızan Başkan Çamlı güçlükle sakinleştirildi.

BAŞKAN KENDİNİ TUTAMADI

BU karar taraftarların büyük tepkisini çekerken, Kayserispor Başkanı Ali Çamlı da hakem Halil Umut Meler'in kararına sinirlenerek saha kenarına indi. Başkan Çamlı'nın sahaya girmesi güçlükle engellenirken, bu sırada teknik sorumlu Burak Yılmaz da hakemlere tepki gösterdi. Yaklaşık 10 dakika duran karşılaşma, ortamın sakinleştirilmesinin ardından yeniden başladı.

10 KİŞİYLE İSTEDİĞİNİ ALDI

YAKLAŞIK 70 dakika boyunca 10 kişi mücadele eden Kayserispor geriye düştüğü maçı 2-2 bitirmeyi başararak ligde kalmayı garantiledi. Konyaspor'a ise son hafta 1 puan yeterli olacak.