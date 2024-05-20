Bucaspor 1928’de golcü Erhan gidici

TFF 2. Lig'de sezonu büyük bir hüsranla kapatan Bucaspor 1928'de yaprak dökümü sürüyor. Geçtiğimiz gün tecrübeli oyuncu Yasin Öztekin'in ayrılacağının iddia edilmesinin ardından şimdi de 35 yaşındaki hücumcu Erhan Çelenk'in yol ayrımına geldiği ifade edildi. Son 2 sezondur sarı-lacivertli formayı terleten Çelenk, bu süreçte 25 gol atarak oldukça dikkat çekici bir performans sergilemişti. Hem ekonomik olarak hem de yönetimsel olarak belirsizliğin içinde olan ve son iki senedir Play-Off'tan elenerek 1. Lig kapısından dönen Fırtına'da Erhan'ın ayrılmak istediğini yönetime ilettiği iddia edildi.