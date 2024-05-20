Fener bitmedi dedi

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Rams Park'ta oynanan derbide Galatasaray, ezeli rakibi Fenerbahçe'ye yenilerek şampiyonluk şansını son haftaya bıraktı: 0-1. Karşılaşmaya konuk F.Bahçe oldukça baskılı ve atak başladı. 21'de orta alanda Djiku, Torreira'ya müdahalesi sonrası ikinci sarıdan kırmızı kartla oyun dışında kaldı. 35'te kazanılan serbest vuruşta Ziyech ortaladı. Barış Alper boş pozisyonda topu kafayla auta yolladı. 41'de sağ kanattan Mert Hakan'ın ortasında Fred meşin yuvarlağı dışarı atarak mutlak golü kaçırdı. İlk yarı golsüz eşitlikle sona erdi.

SKORU DEĞİŞTİRDİ

62'de Fred çalımlarla ceza alanı sokuldu. Köhn'ün ayak koyduğu top yine Fred'e çarparak kaleye yöneldi. Top az farkla auta çıktı. 71'de Szymanski'nin sağdan kullandığı kornerde arka direkte Köhn topa müdahale etti. Ancak çizgide Çağlar topu dokunarak Fenerbahçe'yi 1-0 öne geçirdi. 79'da Kerem Aktürkoğlu'nun sol çaprazdan ortasında arka direkte Mertens dokunamadı. 90+5'te Torreira soldan içeriye çevirdi. Tete kafayı vuramadı. Karşılaşmayı Fenerbahçe 1-0 kazanarak sevinç yaşadı.

EZELİ DERBİDE SİNİRLER GERİLDİ

Galatasaray-Fenerbahçe derbisine iki takım futbolcuları arasında yaşanan gerginlikler damga vurdu. Maç öncesi zemin kontrolü için sahaya çıkan Fenerbahçeli futbolcular arasında yer alan Mert Hakan, ev sahibi tribünlere formasındaki armayı gösterince, G.Saraylı Kerem Aktürkoğlu ve Abdülkerim devreye girdi. Futbolcuların arbedesi önlendi. Maç içinde de futbolcular arasında yüksek gerilim yaşanırken maç sonu da benzer görüntüler vardı. 90 dakikanın bitiş düdüğünün ardından G.Saraylı Berkan Kutlu, F.Bahçeli King'in üzerine yürüdü. Gerginlik, Galatasaraylı yetkililerin araya girmesiyle büyümeden önlendi.

MAÇ SONU ARBEDE

F.Bahçe Başkanı Ali Koç, yöneticiler ve futbolcular maçın ardından statta galibiyeti kutladı. Bu sırada stadyum yönetimi müzik sesini açtı. Bazı G.Saraylı idareciler sahaya girince kısa süreli gerginlik yaşandı. Koç'un G.Saray Yönetim Kurulu Genel Sekreteri Eray Yazgan'a "Buradan çıkmazsan dayak yiyeceksin" dediği öne sürüldü. Koç'un yeni yönetiminde olması beklenen Hulusi Belgü'nün de G.Saraylı bir idareciyi saçlarından tutup yere çektiği görüldü.

ASLAN'IN SERİSİ BİTTİ

Süper Lig'de son 17 maçını da kazanarak rekor kıran Galatasaray'ın müthiş serisine dün ezeli rakibi Fenerbahçe tek golle son verdi. Sarı-lacivertliler, ezeli rakibinin şampiyonluk turu atmasına da izin vermezken, Aslan ligde 24 hafta sonra galibiyetle tanıştı. Sarı-kırmızılılar bundan önceki son ve tek yenilgisini 11 Kasım 2023'te Hatayspor karşısında almıştı. Bu sezon iç sahada 18'de 18 yapan sarı-kırmızılılar, ilk puan kaybını da dün yaşadı.

ŞAMPİYONLUK SON MAÇA KALDI

G.Saray ve F.Bahçe arasındaki şampiyonluk yarışı, son haftaya taşıdı. Aslan 99 puanda kalırken, F.Bahçe ise puanını 96'ya çıkararak şampiyonluk şansını sürdürdü. Gelecek hafta lider Galatasaray, deplasmanda kümede kalma mücadelesi veren Konyaspor'a konuk olurken, Fenerbahçe ise Süper Lig'e daha önce veda eden İstanbulspor ile evinde oynayacak. G.Saray'a şampiyonluk için beraberlik yetecek. Ancak olası bir yenilgi, F.Bahçe'nin 3 puana ulaşması halinde iki takım da eşit puanla sezonu bitirecek. Sarı-lacivertliler, dünkü galibiyetle ikili averajda önde olduğu için şampiyonluğunu ilan edecek.

ASLAN'DA HAKİM ZİYECH CEZALI DURUMA DÜŞTÜ

Galatasaray, ezeli derbide 3 puan ve şampiyonluğun yanı sıra bir oyuncusundan da oldu. Sarı-kırmızılı ekipte Hakim Ziyech 59. dakikada gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. Faslı yıldız ligin son maçında Konyaspor'a karşı forma giyemeyecek.

ALEXANDER DJİKU KIRMIZI KART GÖRDÜ

Fenerbahçe'nin Ganalı oyuncusu Alexander Djiku, derbi maçın 21. dakikasında kırmızı kart gördü. Ganalı futbolcunun atılmasıyla sarı-lacivertliler kalan bölümü 10 kişi oynarken başarılı isim gelecek hafta oynanacak İstanbulspor maçında cezalı duruma düştü.