Manisa havlu attı

Türkiye Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Manisa Büyükşehir Belediyespor, bu sezon tarih sezonlarından birini geride bıraktı. Tarihinde ilk kez Avrupa'da boy gösteren Manisa ekibi, gösterdiği etkili performansla adından söz ettirdi. Gruptan çıkmayı başaran Manisa BŞB, son 16 turunda ise turnuvaya veda etmişti. Ligde sezon başından beri ilk sekizde yer alan Manisa Büyükşehir Belediyespor, Türkiye Kupası'nda mücadele etmeye hak kazandı. Yeşil-beyazlılar, Türkiye Kupası Çeyrek Finali'nde güçlü rakibi Anadolu Efes'e mağlup olarak elendi.

İKİ MAÇTA DA MAĞLUP OLDU

Ligin iddialı olan birçok takımını geride bırakarak adını altıncı sıradan Play-Off'lara yazdırmayı başaran Manisa BŞB, çeyrek finalde Beşiktaş Emlakjet ile eşleşti. İlk maçta deplasmanda rakibine 92-74 teslim olan Manisa ekibi, seride 1-0 geriye düştü. Serinin ikinci maçında önceki gün Beşiktaş'ı sahasında konuk eden yeşil-beyazlılar, bu kez 83-74 mağlup oldu. Bu sonuçla Manisa BŞB, sezonu tamamladı.