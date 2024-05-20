Menemen FK’da Mertcan kararsız

TFF 2. Lig'de sezonu hedeflerinden oldukça uzakta kapatan Menemen FK'nın golcüsü Mertcan Açıkgöz'ün akıbeti netleşmedi. Son 2 sezondur sarı-lacivertli formayı giyen ve gösterdiği performans ile oldukça dikkat çekici bir istatistik yakalayan Mertcan, Menemen formasıyla 2 sezonda 23 gol attı. Kontratı Haziran ayında sona erecek deneyimli oyuncunun takımda kalıp kalmayacağı ise henüz netlik kazanmadı. Teknik direktör Yılmaz Vural'ın göreve devam edeceğini açıklamasının ardından Kemal ile Mertcan'ın takımda kalma ihtimali yükseldi. Önümüzdeki günlerde net kararını verecek Mertcan'ın öncesinde sarı-lacivertli yönetim ile masaya oturup görüşmesi bekleniyor.