Müthiş Kaf-Kaf

Türkiye Sigorta Basketbol Ligi Play-Off çeyrek finalinde Pınar Karşıyaka, Galatasaray'ı konuk etti. Taraftarının desteğiyle maça iyi başlayan Kaf-Kaf, 16-0'lık bir üstünlük sağladığı ilk periyodu 25-12 önde geçti. İkinci çeyrekte konuk ekip boyalı alanda üstünlük kurmaya çalışırken, KSK ise McCollum ve Vitto Brown ile sayılar üretti. Farkın kapanmasına izin vermeyen KSK bir ara 40-14'lük skorla 26 sayılık üstünlüğe ulaşsa da sarı-kırmızlılar toparlandı ve ilk yarı 50-35 sona erdi.

TANSİYON YÜKSELDİ

Üçüncü periyotta Pınar Karşıyaka farkın da verdiği avantajla kontrollü hücumları tercih ederken, konuk ekip ise tempoyu artırmaya çalıştı. Ancak farkın kapanmasına izin vermeyen Pınar Karşıyaka, son çeyreğe 75-59'luk skorla önde gitti. Son periyodun ilk bölümü de karşılıklı basketlerle geçerken, dış şutlarda isabet yüzdesini artıran Galatasaray farkı kapattı. Maçın bitimine 6 dakika kala koç Ufuk Sarıca'ya itirazdan teknik faul çalındı. Serbest atışların ardından bir de üçlük bulan G.Saray farkı 7'ye indirdi: 81-74. Yaşanan gerginlik nedeniyle oyunun bir süre durmasının ardından maça devam edildi. Kalan bölümde avantajını korumayı başaran KSK 97-82 ile turu geçen taraf oldu. Kaf- Kaf, Play-Off yarı finalinde Anadolu Efes'in rakibi oldu.

GALATASARAY TAKIMI SOYUNMA ODASINA GİTTİ

Oldukça stresli geçen maçın son çeyreğinde gerginlik yaşandı. Galatasaray takımı ile taraftarlar arasında sözlü münakaşa oldu. Buğrahan Tuncer'in hareket çekmesi sonrası bazı maddeler atılması üzerine Galatasaray soyunma odasına gitti. Yoğun güvenlik önlemlerinin alınmasının ardından maç yarım saat sonra kaldığı yerden devam etti.