Petkimspor iyi gelişim gösterdi

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek finalinde Fenerbahçe Beko'ya elenerek sezonu tamamlayan Aliağa Petkimspor'un başantrenörü Burak Gören, "Biz burada çok iyi bir aile olduk ve bu seneyi alnımız açık, başımız dik bir şekilde tamamladık." dedi. Geçen sezonu ortalarda geçirdikten sonra bu sezon büyük bir atılım yaptıklarını belirten Burak Gören, şöyle konuştu: "Sonuçta Türkiye Basketbol Ligi, Avrupa'nın en değerli ligi ve burada hep ilk 6'da yer aldık. Sezonu da yedinci sırada bitirdik. Kulübümüze Türkiye Kupası, play-off heyecanı yaşattık. Önümüzdeki sene de burada Avrupa kupaları heyecanı olacak. Dolayısıyla mutluyuz ve gururluyuz."