Trabzon yerli avında

YERLİ rotasyonunu güçlendirmek amacıyla gurbetçi futbolculara yönelen Trabzonspor'da, yeni bir isim gündeme geldi. Danimarka'nın Nordsjaelland takımında forma giyen 19 yaşındaki orta saha oyuncusu Zidan Sertdemir'in, Fırtına'nın radarına girdiği iddia edildi. Karadeniz Gazetesi'nde yer alan habere göre, bordo-mavililer ile Zidan Sertdemir arasında yapılan görüşmelerin olumlu geçtiği iddia edildi. Ayrıca Trabzonspor'un diğer gurbetçi hedefleri arasında Cihan Çanak ve Can Bozdoğan gibi isimlerde bulunuyor. Zidan Sertdemir 6 ile 8 numara pozisyonlarında görev yapabiliyor ve 1.86 boyunda. Daha önce Almanya'nın Leverkusen takımında da forma giyen genç yetenek, bu sezon toplamda 23 resmi maçta görev aldı.