Aliağa havlu attı

TFF 3 .Lig 1. Grup Play-Off'unda Aliağa Futbol, ilk maçta 1-0 yenildiği 52 Ordu FK'ya sahasında penaltı atışları sonucu 3-2 mağlup olarak elendi. Maça Aliağa FK baskılı başlarken, konuk ekip ise pozisyon vermemeye çalıştı. 21'de Berke'nin ortasında Mehmet Fuat'ın indirdiği topa Oğuzhan'ın gelişine şutu yandan auta gitti. 32'de savunmanın pas hatasında araya giren Sinan'ın rakibinden sıyrılıp çektiği şut az farkla yandan auta gitti. 45+4'te Yusuf'un ortasında Mehmet Fuat'ın indirdiği topa Oğuzhan'ın yakın mesafeden şutunu kaleci kurtardı.

TEMPOYU DÜŞÜRDÜLER

İkinci yarıda Orduspor skorun avantajıyla oyunu yavaşlattı. 52'de sol çaprazda topla buluşan Berkay'ın yerden şutu kalecide kaldı. 65'te ara pasına hareketlenen Enes yerde kaldı ancak hakem yine devam dedi. 77'de Hasan'ın sağ çaprazdan şutu savunmaya çarparak kornere gitti. 90+6'da Aliağa ekibi penaltı kazandı. 90+8'de topun başına geçen Mehmet Fuat Gölbaşı takımını 1-0 öne geçirdi ve maç uzatmaya gitti. Uzatma bölümünde de rakibi karşısında üstün oynayan Aliağa ekibi, garadığı golü bulamayınca maç penaltılara kaldı. Seri penaltı atışlarında Aliağa Futbol, kullandığı 4 atıştan yalnızca bir isabet bulurken, 52 Ordu FK ise 3 atışı da gole çevirdi. Bu sonucun ardından konuk takım müsabakayı 3-3 kazanarak finale yükselirken, İzmir ekibi 2. Lig hayallerini erteledi.

TARAFTAR YİNE YALNIZ BIRAKMADI

Aliağa FK'nın bu sezon iç sahada önemli bir itici gücü olan taraftarı kritik maçta da tribünlerdeki yerini aldı. Karşılaşma öncesinde tribünü dolduran yaklaşık 4 bin taraftar, başlangıç düdüğünden bitiş düdüğüne kadar sarı-siyahlı takıma tezahüratlarla destek verdi.