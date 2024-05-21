Arda Güler’e Mbappe’den övgü

FRANSA Ligue 1 ekiplerinden Paris Saint-Germain forması giyen ve sezon sonunda takımdan ayrılacağını açıklayan Kylian Mbappe, Real Madrid'in genç yıldızı Arda Güler'den övgüylü bahsetti. Fransız yıldız, önceki akşam Villarreal ile Real Madrid arasında oynanan ve 4-4 berabere biten karşılaşmayı takip etti. Mbappe, Villarreal ağlarına iki gol gönderen milli futbolcu Arda Güler'in performansına şaştı kaldı. Mbappe, yakın arkadaşları Eduardo Camavinga ve Aurelien Tchouameni ile görüşerek milli futbolcu hakkında bilgi aldı. Defensa Central sitesinde yer alan habere göre; Mbappe, "Arda Güler'de özel bir şey var, beni hayretler içinde bıraktı" ifadelerini kullandı. Fransız ekibi PSG'den ayrılacak olan yıldız Kylian Mbappe'nin, Real Madrid ile sözleşme imzalaması bekleniyor.